Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал: команде Эмери придётся несладко

В пятом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» отправится в гости к «Ньюкаслу». Унаи Эмери только строит новую команду, поэтому лондонцы пока откровенно не впечатляют. Смогут ли «сороки» Рафаэля Бенитеса воспользоваться этим и набрать очки? «Евро-Футбол.ру» анонсирует субботний поединок на «Сент-Джеймс Парк».

Ньюкасл

После четырёх туров «Ньюкасл» находится в зоне вылета, имея только одно очко в своём активе. Рафаэль Бенитес, оставшийся недовольным летней трансферной кампанией клуба, заявил, что его команде будет сложно сохранить прописку в Премьер-лиге. В то же время нужно делать скидку на календарь. «Сороки» уже сыграли с «Тоттенхэмом», «Челси» и «Манчестер Сити», а в субботу сразятся с «Арсеналом». В условиях такого сложного графика «чёрно-белым» объективно сложно набирать обороты.

Арсенал

"Арсенал" переживает процесс перестройки, а потому игра команды пока откровенно не впечатляет её фанатов. После поражений от «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (2:3) подопечные Унаи Эмери обыграли «Вест Хэм» (3:1) и «Кардифф Сити» (3:2), однако эти победы дались лондонцам с большим трудом. Разумеется, боссы «канониров» дадут Эмери требуемое время, а потому игровые проблемы и отрицательные результате в северном Лондоне не воспринимаются слишком критично.

Где смотреть матч

Игру на «Сент-Джеймс Парк», которая стартует в 17:00 по московскому времени, в записи в 23:30 покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Ньюкасл" — «Арсенал»: +10=10-26. Разница мячей: 40-74.

В эпоху Премьер-лиги «Арсенал» чаще обыгрывал «Ньюкасл», нежели терял очки в играх против «сорок».

Интересные факты

— В прошлом сезоне «Ньюкасл» обыграл дома «Арсенал», прервав серию из 10 подряд поражений. Обыграть «канониров» дважды кряду в АПЛ «сорокам» в последний раз удавалось в январе 1996 года.

— Рафаэль Бенитес выиграл 2 из 3 последних матчей АПЛ против «Арсенала».

— В этом сезоне «Арсенал» преодолел 455,2 км. Только «Тоттенхэм» проделал большую дистанцию в АПЛ (458 км).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Арсенал" пока далёк от своих оптимальных кондиций. Лондонцы допускают массу ошибок при выходе из обороны через пас, чем «Ньюкасл» вполне способен воспользоваться. Наверняка команда Рафаэля Бенитеса, которую будут гнать в атаку фанаты, постарается эффективно использовать прессинг. Как нам кажется, «сороки» имеют хорошие шансы набрать очки. Немного подстрахуемся и ставим: «Ньюкасл» с форой (+1)" с коэффициентом 1.51.