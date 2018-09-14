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Икарди, де Врей и Асамоа получат отдых в матче с «Пармой» перед игрой с «Тоттенхэмом»
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Икарди, де Врей и Асамоа получат отдых в матче с «Пармой» перед игрой с «Тоттенхэмом» 

SPORT24.ru 16 часов назад
15 сентября «Интер» в рамках 4-го тура Серии А примет на своем поле «Парму». Однако в связи с тем, что уже 18 сентября «нерадзурри» предстоит провести матч группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти намерен предоставить трем ключевым игрокам миланского клуба отдых в игре в «Пармой».
По информации Calciomercato, защитник Стефан де Врей, полузащитник Квадво Асамоа и нападающий Мауро Икарди начнут матч против «Пармы» на скамейке запасных, чтобы подойти отдохнувшими к игре в Лиге чемпионов.
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