Форвард «Ювентуса» может перейти в «МЮ» как часть сделки по Погба

Туринский «Ювентус» может предложить "Манчестер Юнайтед" включить нападающего Пауло Дибалу в сделку по полузащитнику «красных дьяволов» Полю Погба , сообщает "Советский спорт" По информации Mirror, туринский клуб хочет осуществить трансфер французского футболиста за €168 млн При этом €112 млн будут отнесены к стоимости аргентинского игрока. Сам Дибала хочет сменить клуб, поскольку с появлением в команде нападающего Криштиану Роналду потерял место в основном составе. Погба в свою очередь также хочет покинуть английский клуб, главной причиной такого желания называется конфликт с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Ранее экс-форвард «Ньюкасла» заявил, что Погба должен заставить своего агента заткнуться.