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Форвард «Ювентуса» может перейти в «МЮ» как часть сделки по Погба
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Форвард «Ювентуса» может перейти в «МЮ» как часть сделки по Погба 

Газета.Ru + ещё 13 5 часов назад
Фото: Reuters
Туринский «Ювентус» может предложить "Манчестер Юнайтед" включить нападающего Пауло Дибалу в сделку по полузащитнику «красных дьяволов» Полю Погба, сообщает "Советский спорт".
По информации Mirror, туринский клуб хочет осуществить трансфер французского футболиста за €168 млн При этом €112 млн будут отнесены к стоимости аргентинского игрока.
Сам Дибала хочет сменить клуб, поскольку с появлением в команде нападающего Криштиану Роналду потерял место в основном составе. Погба в свою очередь также хочет покинуть английский клуб, главной причиной такого желания называется конфликт с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
Ранее экс-форвард «Ньюкасла» заявил, что Погба должен заставить своего агента заткнуться.
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