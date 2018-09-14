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Две команды пенсионеров сыграют в шоу-матче в Москве
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Две команды пенсионеров сыграют в шоу-матче в Москве 

Спорт-Экспресс 16 часов назад
«Lenovo» соберет команду из мужчин и женщин старше 55 лет для участия в шоу-матче (CS:GO) на выставке «ИгроМир». Ее соперником станет шведский коллектив «Silver Snipers», средний возраст участников которого составляет 71 год.
"Lenovo" отберет претендентов, которые поучаствуют в отборочных матчах, после чего команда будет сформирована. Внуки и внучки участников матча получат билеты на «ИгроМир», а MVP встречи получит «ценный приз».
2 октября состоится тренировка команды: к матчу ее подготовит «опытный тренер». Игра пройдет 4 октября. Выставка «ИгроМир» пройдет 4-7 октября в Москве.
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