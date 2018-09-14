Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» стал совладельцем футбольного клуба в Англии

Бывший вратарь « Манчестер Юнайтед » и «Эвертона» Тим Ховард входит в консорциум, который приобрел контрольный пакет акций ФК «Дагенем энд Редбридж» — английского профессионального клуб из Национальной лиги, пятой по значимости футбольной лиги Англии. Об этом сообщает BBC.

39-летний американец вместе с Питером Фройндом и Крейгом Унгером является лидером акционерной группы Victoria Road Football LLC, которая приобрела «Дагенем энд Редбридж».

При этом Ховард до сих пор является профессиональным футболистом — он выступает за клуб MLS «Колорадо Рэпидс».