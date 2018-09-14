Станислав Черчесов: Расстраиваюсь редко, но после четвертьфинала с Хорватией разочарование было

— Не знаю, как это смотрелось со стороны, но достаточно быстро. Игра закончилась. У нас есть такая поговорка: «После игры — это уже перед игрой». Понятно, что разочарование было. Расстраиваюсь редко, но в этот раз расстроился.

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Жизнь продолжается, и мы уже следующие матчи играем, надо думать о чем-то другом. Если жить с успехом на эйфории или с поражением в депрессии — ни то, ни то пользы не принесет. Так что быстренько мы все это забыли и двигаемся дальше, — рассказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».