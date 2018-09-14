Силкин рассказал, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, на каком месте закончит текущий сезон РПЛ ЦСКА.

«Обольщаться пока не стоит. Нынешний сезон у ЦСКА уйдёт на перестройку. Не думаю, что команда будет демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки. Армейцы потеряли слишком много лидеров, особенно в линии обороны. Пока можно только сказать, что состав красно-синих пополнили молодые перспективные футболисты, например Иван Обляков . Думаю, ЦСКА по итогам сезона займёт в РПЛ четвёртое-пятое место», — отметил Силкин в интервью RT.

Тренер также оценил игру нападающего армейцев Фёдора Чалова , который в шести матчах РПЛ забил пять мячей.

«Он действует на поле очень настырно и не боится лезть в стыки, где можно получить по ногам. В результате забивает трудовые мячи. При этом Фёдор не обделён техникой. Но хвалить его раньше времени не следует. Пока он как футболист сформировался не до конца и продолжает набираться опыта», — добавил специалист.