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Ассоциация футбола Аргентины и игроки сборной обвиняются в контрабанде
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Ассоциация футбола Аргентины и игроки сборной обвиняются в контрабанде 

Чемпионат.com + ещё 2 15 часов назад
По информации издания, по прилёту на родину из США, где аргентинская команда провела два матча в сентябре, в аэропорту таможенники конфисковали целый ряд незадекларированных товаров на общую сумму в размере около € 20 тыс. Среди конфискованных вещей были музыкальные инструменты, электроника и детские игрушки. Налоговые власти Аргентины уже подтвердили, что дело было передано в прокуратуру по экономическим преступлениям, где будет решаться этот вопрос.
В США южноамериканская команда провела два товарищеских матча. 8 сентября сборная Аргентины в Лос-Анджелесе обыграла Гватемалу со счётом 3:0, а 12 сентября подопечные Лионеля Скалони в Нью-Джерси сыграли вничью с Коулмбией (0:0).
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