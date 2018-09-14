Фото дня. «Чужой» Кокорин и его пятничный костюм

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сфотографировался в специфическом костюме, состоящем из прозрачной сетки.

"Ничего особенно, просто пятничное настроение", — так охарактеризовал этот образ Твиттер «Зенита» на английском языке.

Nothing special, just a #FridayFeeIing 😀 pic.twitter.com/DsAzl3Pc26

— FC Zenit in English (@fczenit_en) 14 сентября 2018 г.

Кокорин продолжает восстановление после травмы, полученной прошлой весной. И подобный «костюм» помогает ему в этом.

"Чужой", — так подписал снимок в Сториз своего Инстаграма сам футболист.

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 16 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут на выезде против «Оренбурга» 16 сентября.

Оренбург — Зенит

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