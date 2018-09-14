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Сарри: «Челси» необходимо сделать ещё один шаг, чтобы выйти на уровень «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»
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Сарри: «Челси» необходимо сделать ещё один шаг, чтобы выйти на уровень «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» 

Евро-футбол.Ру 15 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос, кто станет чемпионом Англии нынешнего сезона.
"На данный момент могу ответить — «Манчестер Сити» или «Ливерпуль». Думаю, нам необходимо сделать еще один шаг, чтобы выйти на их уровень. Мне так кажется, но, надеюсь, что это не так. Всё очень сложно. Наше отставание [от «Сити»] в прошлом сезоне составило 30 очков, поэтому я думаю, что совершить такой рывок за один сезон будет очень, очень сложно. Мы должны совершенствоваться, это мы точно можем", — цитирует Сарри Manchester Evening Standard.
После 4-х туров АПЛ «Челси», «Ливерпуль» и «Уотфорд» набрали макисмальное количество очков — 12, у «Манчестер Сити» в активе 10 баллов.
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