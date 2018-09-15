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Сарри: «Я думал, что Азар один из лучших в Европе, но теперь думаю иначе — он самый лучший»
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Сарри: «Я думал, что Азар один из лучших в Европе, но теперь думаю иначе — он самый лучший» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 38 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Кардиффом» в рамках 5-го тура АПЛ (4:1).
"Я очень рад за своих игроков, но я всегда думаю, что мы можем играть лучше. Мы хороши в атакующих действиях, но недостаточно солидны в обороне. Думаю, мы скоро прибавим в этом компоненте.
Эден Азар уникален. Я думал, что он один из лучших в Европе, но теперь я думаю иначе — наверное, он самый лучший в Европе.
Думаю, сейчас «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на шаг впереди нас, поэтому нам следует становиться лучше. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем быть на одном уровне", — цитирует Сарри ВВС.
Впервые за 110 лет сразу два клуба стартовали в чемпионате Англии с пяти побед
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