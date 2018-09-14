Силкин: в России нет человека, который бы не уважал Семака

«Нужно понимать, что для него «Зенит» — не первое место работы. До этого он успешно руководил «Уфой», где из футболистов достаточно скромного уровня сколотил боевой коллектив, который в итоге пробился в еврокубки. Это говорит о том, что Семак — вдумчивый тренер, и в «Зенит» его пригласили не случайно. Да и вообще к нему все относятся с огромным уважением. Я тоже искренне болею за Сергея Богдановича как за тренера. В России нет человека, который бы не уважал Семака», — заявил Силкин в интервью RT.

Тренер также назвал питерцев главными претендентами на чемпионство.

«Команда расположилась на первом месте, многие футболисты вернулись из аренды, идёт здоровая конкуренция за место в основе. Главное, чтобы микроклимат был хороший. Семак это прекрасно понимает. Пример прошлого сезона, когда в Питере потерпел неудачу Роберто Манчини , в этом плане показателен», — добавил специалист.

Ранее Силкин рассказал, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона РПЛ.