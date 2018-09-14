Прогноз на матч Уфа — ЦСКА: как сыграют армейцы перед поездкой в Чехию

В рамках седьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА отправится в гости к «Уфе». На следующей неделе команде Виктора Ганчаренко предстоит важная игра в Лиге чемпионов, к которой «армейцам» нужно подойти в хорошем настроении. Смогут ли москвичи увезти три очка со стадиона «Нефтяник»?

Международная пауза должна была пойти на пользу «Уфе». В июле-августе команда Сергея Томарова была загружена, ведь проводила по две игры в неделю с учётом Лиги Европы. Уфимцы вылетели из второго по престижности еврокубка, набрались сил и теперь должны сосредоточиться на выправлении положения в Премьер-лиге. После четырёх подряд поражений «горожане» опустились на четырнадцатое место в турнирной таблице. Разумеется, подобный расклад в Уфе никого не устраивает.

ЦСКА переживает процесс перестройки и, что неудивительно, стабильностью не блещет. В четырёх последних матчах чемпионата команда Виктора Ганчаренко непременно чередовала ничьи с победами по системе «три очка дома — очко на выезде». В субботу «армейцы» постараются переломить тенденцию и победить в Уфе. Набрать три очка важно не только с турнирной, а ещё и с психологической точки зрения. На следующей неделе москвичам предстоит чуть ли не ключевой поединок Лиги чемпионов против «Виктории» из Пльзени. Учитывая наличие в группе "Реала" и «Ромы», ЦСКА для сохранения хоть какие-то надежд зацепиться за плей-офф не имеет права оступиться в Чехии.

Где смотреть матч

Игру на стадионе «Нефтяник», которая стартует в 16:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Премьер». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Уфа" — ЦСКА: +0=3-6. Разница мячей: 5-19.

"Уфа" пока ни разу не смогла обыграть ЦСКА. Трижды команды расходились миром, в том числе в обоих матчах прошлого чемпионата — 1:1 в Уфе, 0:0 в Москве.

Интересные факты

— «Уфа» проиграла 4 последних матча чемпионата.

— ЦСКА в 5 последних гостевых играх Премьер-лиги непременно играл вничью (трижды 1:1, дважды 0:0).

— В 6 из 7 последних очных матчей между ЦСКА и «Уфой» проходила ставка «Тотал меньше 2,5».

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Уфа" во время международной паузы набралась сил, что было важно после напряжённого графика в июле-августе. Как нам кажется, у команды Сергея Томарова есть все шансы взять очки в субботу, тем более что футболисты ЦСКА не лучшим образом выступают на выезде и, возможно, будут держать в голове будущую игру с «Викторией». Ставим на успех хозяев, но подстрахуемся. Наша ставка: «Уфа» с форой (+1)" с коэффициентом 1.51.