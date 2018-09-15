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ЦСКА разгромил «Уфу» в матче молодежного чемпионата
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ЦСКА разгромил «Уфу» в матче молодежного чемпионата 

Газета.Ru + ещё 11 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
В матче 7-го тура молодежного первенства России московский ЦСКА в гостях разгромил «Уфу» со счетом 7:0, сообщает Sport24.
Пять голов москвичи забили уже в первом тайме. Голами у армейцев отметились Данила Янов (дубль), Тимур Пухов, Наяир Тикнизян и Виталий Жиронкин. Во второй половине отличились Иван Олейников и Пухов.
"Уфа" проиграла седьмой кряду матч на старте молодежного чемпионата, а ЦСКА возглавляет таблицу первенства, опережая на четыре очка «Динамо».
15 сентября ЦСКА сыграет с «Уфой» в Российской премьер-лиге, "Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию.
Россия. — Молодежное первенство
"Уфа"-мол. — ЦСКА-мол. — 0:7 (0:5) Голы: 1:0 — Янов, 21; 2:0 — Пухов, 28; 3:0 — Тикнизян, 35; 4:0 — Жиронкин, 42; 5:0 — Янов, 45; 6:0 — Олейников, 55; 7:0 -Пухов, 58.
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