ЦСКА разгромил «Уфу» в матче молодежного чемпионата

В матче 7-го тура молодежного первенства России московский ЦСКА в гостях разгромил «Уфу» со счетом 7:0, сообщает Sport24.

"Уфа" проиграла седьмой кряду матч на старте молодежного чемпионата, а ЦСКА возглавляет таблицу первенства, опережая на четыре очка «Динамо».

15 сентября ЦСКА сыграет с «Уфой» в Российской премьер-лиге, "Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию.

Россия. — Молодежное первенство

"Уфа"-мол. — ЦСКА-мол. — 0:7 (0:5) Голы: 1:0 — Янов, 21; 2:0 — Пухов, 28; 3:0 — Тикнизян, 35; 4:0 — Жиронкин, 42; 5:0 — Янов, 45; 6:0 — Олейников, 55; 7:0 -Пухов, 58.