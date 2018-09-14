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«Мы много лет работали в одной команде». Куйвашев поздравил тюменского губернатора Моора
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«Мы много лет работали в одной команде». Куйвашев поздравил тюменского губернатора Моора 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 15 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил своего коллегу Александр Моор со вступлением в должность губернатора Тюменской области.
«Мы много лет работали в одном регионе, в одной команде, и я очень ценю его профессиональные и человеческие качества», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
По его словам, Свердловской области повезло с соседом, так как такой сильный регион, как Западная Сибирь, держит Средний Урал «в тонусе».
Напомним, 9 сентября, в день выборов губернатора области, тюменцы проголосовали за временно исполняющего обязанности главы региона Александра Моора. Его преимущество составило 65, 86% голосов избирателей. Сегодня состоялась инаугурация Моора, на которой присутствовали представитель президента в УрФО Николай Цуканов, губернатор Югры Наталья Комарова, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и губернатор Сведловской области Евгений Куйвашев.
Фото: Instagram /evgenykuyvashev
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