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Нападающий «Детройта» Хенрик Зеттерберг завершил карьеру
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Нападающий «Детройта» Хенрик Зеттерберг завершил карьеру 

Чемпионат.com + ещё 8 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг завершил карьеру, сообщил генеральный менеджер клуба Кен Холланд.
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