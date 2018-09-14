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Нижегородская команда страйкболистов отправилась на международные соревнования
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Нижегородская команда страйкболистов отправилась на международные соревнования 

Нижегородская правда 15 часов назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comНижегородская команда страйкболистов отправилась на международные соревнованияСборная команда по страйкболу Нижегородской области примет участие в 13-й Международной военно-тактической игре «Заря: Сутки на броне» в Московской области. Игры будут проходить 15-16 сентября 2018 года на полигоне «Алабино» 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.
В команду Нижегородской области вошло 50 человек, всего в соревнованиях планируется участие 3000 человек. Как пояснили организаторы, игры призваны усовершенствовать военно-патриотическую работу с молодежью, повысить уровень подготовки к военной службе и качество переподготовки граждан, находящихся в запасе.
Согласно программе мероприятия, команды прибывают на полигон 14 сентября 2018 года. С 12.00 15 сентября 2018 года по 15.00 16 сентября 2018 года будет проходить военно-патриотическая игра.
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