Нижегородская команда страйкболистов отправилась на международные соревнования

pixabay.comНижегородская команда страйкболистов отправилась на международные соревнованияСборная команда по страйкболу Нижегородской области примет участие в 13-й Международной военно-тактической игре «Заря: Сутки на броне» в Московской области. Игры будут проходить 15-16 сентября 2018 года на полигоне «Алабино» 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

В команду Нижегородской области вошло 50 человек, всего в соревнованиях планируется участие 3000 человек. Как пояснили организаторы, игры призваны усовершенствовать военно-патриотическую работу с молодежью, повысить уровень подготовки к военной службе и качество переподготовки граждан, находящихся в запасе.

Согласно программе мероприятия, команды прибывают на полигон 14 сентября 2018 года. С 12.00 15 сентября 2018 года по 15.00 16 сентября 2018 года будет проходить военно-патриотическая игра.