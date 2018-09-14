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Ван Дейк: «Мы хотим быть под давлением»
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Ван Дейк: «Мы хотим быть под давлением» 

Евро-футбол.Ру 15 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк сообщил о готовности команды к чрезвычайно сложному графику.
"Мы должны ждать матчей подобного рода. Мы хотим провести эти игры, хотим быть под давлением и играть на самом высоком уровне. Это хорошие времена, я с нетерпением ожидаю начала. Думаю, мы справимся.
Я уверен в нашей команде, в наших футболистах. У нас есть глубина состава, поэтому нам по силам сохранить набранный ход. Мы осознаем, насколько это будет трудно, но мы должны отдаваться на 100% в каждой игре", — цитирует ван Дейка официальный сайт «красных».
За три недели «Ливерпулю» предстоит провести 7 матчей в трех турнирах — с «Тоттенхэмом», «ПСЖ», «Саутгемптоном», «Челси», «Челси», «Наполи», «Манчестер Сити».
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