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Для жителей Щукина организуют турслет
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Для жителей Щукина организуют турслет 

Управа района Щукино 15 часов назад
Фото: Управа района Щукино
Жители Щукина примут участие в открытом туристском слете «Осенняя тропа-2018», который организует Дворец творчества «Хорошево».
— В слете могут принять участие команды учреждений образования, спорта, культуры, детско-юношеских клубов по месту жительства, общественных организаций района. Приглашаем всех, кому интересно пройтись тропами Подмосковья, кто любит активный отдых и хочет ознакомиться с элементами спасательных работ и выживания в природе, — отметили организаторы из Дворца творчества «Хорошево».
Слет будет проходить 22 сентября в Красногорском лесном массиве Московской области.
Совещание руководителей команд состоится 19 сентября в 16.00 в ДТДМ «Хорошево» по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1, каб.318. Справки по телефону: 8 (903) 572-35-82 (Николай Владимирович Александров).
Предварительные заявки на участие в слете принимаются по электронной почте: horochevo_tur@mail.ru или на бумажном носителе до 18 сентября в ДТДМ «Хорошево».
Подробнее — тут (мо)
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