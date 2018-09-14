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Феттель: Собранная Кими информация очень важна
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Феттель: Собранная Кими информация очень важна 

F1News.ru + ещё 3 12 часов назад
Фото: F1News.ru
В Сингапуре Кими Райкконен оказался лучшим по итогам пятничных свободных заездов. Для Себастьяна Феттеля вторая сессия закончилась досрочно после контакта с барьером…
Кими Райкконен (1-й): «Сегодня всё прошло гладко. В первой сессии мы выполнили множество проверок, работали с настройками, а во второй машина неплохо себя проявила. В целом, привычная пятница, но трасса в Сингапуре уникальна, а вторая тренировка здесь проходит в совсем иных условиях, чем первая.
Поведение шин соответствовало ожиданиям, а состав HyperSoft обеспечил наилучшее сцепление с асфальтом — похоже, здесь он будет оптимальным для короткой попытки. Да, на продолжительный отрезок его не хватит, но мы это прекрасно понимаем.
Сегодня я выезжал с двумя версиями днища. Большой разницы я не заметил, но мы обычно не ставим на машину новинки, если не уверены в их большей эффективности. Продолжим работу и посмотрим на результат в субботу — борьба обещает быть плотной».
Себастьян Феттель (9-й): «После того, как я зацепил барьер, мы решили закончить тренировку. Да, я пропустил часть сессии, это не идеально, но в целом пилотаж оставил приятное впечатление. К счастью, я уже выступал в Сингапуре и хорошо знаю трассу, так что смогу наверстать упущенное время.
В субботу мы продолжим поиски оптимального баланса, чтобы я смог лучше чувствовать машину, чем во второй сессии — тогда со скоростью проблем быть не должно. Хорошо, что для Кими сессия прошла гладко: собранная им информация сейчас крайне важна. Некоторые настройки, которые я испытывал, оказались неоптимальными, но в целом машина едет неплохо. Уверен, в субботу мы сумеем прибавить, ну а в воскресенье многое будет зависеть от шин, так что посмотрим, как всё сложится».
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