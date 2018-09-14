Колобков провел совещание по вопросу реализации концепции наследия ЧМ-2018

МОСКВА, 14 сентября. / ТАСС /. Министр спорта РФ Павел Колобков провел совещание по вопросу реализации концепция наследия чемпионата мира по футболу 2018 года с руководителями субъектов России, где прошли матчи турнира, и руководителями структурных подразделений Минспорта , ФГУП «Спорт-Инжиниринг» и АНО «Арена-2018». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

6 августа правительство РФ утвердило концепцию использования наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. По итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», которое прошло в июле, правительству поручено обеспечить использование стадионов и спортивных объектов, построенных к чемпионату мира, только для физкультурно-спортивных целей.

"По каждому стадиону и спортивному объекту разрабатываются бизнес-планы, включающие вопросы, связанные с региональным и внебюджетным финансированием, созданием на базе имеющейся инфраструктуры детских футбольных центров. В следующем году все стадионы должны быть переданы в собственность регионов. Наша задача — эффективно развивать спортивную инфраструктуру, построенную к ЧМ-2018, и укрепить систему подготовки футболистов", — отметил Колобков.

"Руководители субъектов Российской Федерации доложили о мерах, направленных на эффективное использование стадионов и тренировочных площадок ЧМ-2018 для проведения спортивных соревнований и занятий физической культурой и спортом, в том числе для детского спорта. Кроме того, обсуждался ход реализации мероприятий по эксплуатации стадионов в 2018-2019 годах, а также по адаптации стадионов и тренировочных площадок для их использования в постсоревновательный период", — сказано в сообщении ведомства.

По итогам совещания был одобрен проект плана по реализации концепции наследия чемпионата мира. Руководителям субъектов РФ было рекомендовано в ближайшее время предоставить Минспорту проекты бизнес-планов операционной деятельности стадионов в период с 2019 по 2023 год, а также предусмотреть в региональных программах развития футбола различные мероприятий по реализации концепции наследия и меры по развитию футбольных клубов и повышения посещаемости стадионов.