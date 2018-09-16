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Министр спорта Колобков рассказал том, что будет с объектами ЧМ-2018
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Министр спорта Колобков рассказал том, что будет с объектами ЧМ-2018 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
Министр спорта Павел Колобков рассказал о программе по работе с наследием чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает "Комсомольская правда".
По его словам, есть программа «Наследие», согласованная и утвержденная со всеми регионами. Министр отметил, что все объекты должны эксплуатироваться для спортивных и культурных мероприятий.
"Сейчас мы видим положительную динамику, увеличение количества зрителей. Как будет дальше — посмотрим. Но вообще для всех регионов стадионы стали центром притяжения и спортивной, и культурной жизни. Такие объекты обязаны быть в городах, потому что они системообразующие", — добавил Колобков.
Также Колобков еще раз подчеркнул важность прошедшего чемпионата для России.
"Может быть, это даже не главное спортивное событие этого года. Возможно, это главное спортивное событие, которое было за всю историю спортивной жизни страны", — заявил он.
Ранее стало известно, что между футбольным клубом «Ростов» и рэпером Бастой произошел конфликт по поводу проведения концерта артиста на клубном стадионе.
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