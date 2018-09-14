Ярцев: много сил нужно, чтобы вынести ту ношу, которую нёс Романцев 

Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев рассказал об отношениях с Олегом Романцевым, вместе с которым выступал за московский «Спартак».
«Был у нас эпизод… эпизод раздора. Так бывает между друзьями. Моя мама, царствие ей небесное, написала тогда мне письмо.
Написала: «Наверное, в этом вина на тебе». Казалось бы, мать всегда должна стоять за сына. Но она обозначила позицию, что неправ был я. Так в итоге и вышло. И я это признал.
Много сил нужно, чтобы вынести ту ношу, которую нёс Романцев. Но я могу сказать: у нас была великолепная команда 79-го года. И много других прекрасных поколений.
И всегда сцепкой для нас была дружба и уважение. Мы могли не отдыхать вместе. Это сейчас футболисты жалуются: «Ох, нас запирают на сутки». А в наше время запирали на три дня, и мы были счастливы. И это та обстановка, капитаном которой был Романцев», — сказал Ярцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.