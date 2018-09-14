Ярцев: много сил нужно, чтобы вынести ту ношу, которую нёс Романцев

«Был у нас эпизод… эпизод раздора. Так бывает между друзьями. Моя мама, царствие ей небесное, написала тогда мне письмо.

Написала: «Наверное, в этом вина на тебе». Казалось бы, мать всегда должна стоять за сына. Но она обозначила позицию, что неправ был я. Так в итоге и вышло. И я это признал.

Много сил нужно, чтобы вынести ту ношу, которую нёс Романцев. Но я могу сказать: у нас была великолепная команда 79-го года. И много других прекрасных поколений.