Сарри: «Если Терри захочет помочь „Челси“ — я буду счастлив»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри будет рад, если Джон Терри решит вернуться в клуб, в котором провел практически всю свою игровую карьеру.

"Когда мы с ним общались в последний раз, он говорил, что еще хочет сыграть один сезон, но я не знаю, какова ситуация сейчас. Но «Челси» — это его дом, конечно. Мы тепло встретим его, если он решит вернуться в клуб. Все зависит от него самого.

Если он захочет продолжить играть — отлично, если захочет помочь нам — я буду счастлив [за него]. Я открыт к любому его решению, учитывая его историю в этом клубе, он здесь выиграл все трофеи, так что решение только за ним", — цитирует Сарри FourFourTwo.

Терри может завершить карьеру и получить работу в «Челси»