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Сарри: «Если Терри захочет помочь „Челси“ — я буду счастлив»
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Сарри: «Если Терри захочет помочь „Челси“ — я буду счастлив» 

Евро-футбол.Ру 14 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Челси» Маурицио Сарри будет рад, если Джон Терри решит вернуться в клуб, в котором провел практически всю свою игровую карьеру.
"Когда мы с ним общались в последний раз, он говорил, что еще хочет сыграть один сезон, но я не знаю, какова ситуация сейчас. Но «Челси» — это его дом, конечно. Мы тепло встретим его, если он решит вернуться в клуб. Все зависит от него самого.
Если он захочет продолжить играть — отлично, если захочет помочь нам — я буду счастлив [за него]. Я открыт к любому его решению, учитывая его историю в этом клубе, он здесь выиграл все трофеи, так что решение только за ним", — цитирует Сарри FourFourTwo.
Терри может завершить карьеру и получить работу в «Челси»
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