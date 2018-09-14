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Футболисты поселения Воскресенское сыграют в матче Осеннего открытого турнира города Троицк
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Футболисты поселения Воскресенское сыграют в матче Осеннего открытого турнира города Троицк 

Префектура ТиНАО города Москвы 14 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: официальная страница ФК «Воскресенское» в социальных сетях
Футболисты поселения Воскресенское поучаствуют 16 сентября в футбольном матче Осеннего открытого турнира на территории городского округа Троицк.
— В рамках шестого тура соревнований мы сыграем с командой «Истра». В данный момент происходит подготовка к матчу, который стартует в 17:00 на местном стадионе, — рассказал капитан футбольного клуба «Воскресенское» Сергей Русанов.
Отметим, что после пяти проведенных встреч команда находится на четвертом месте в таблице, имея на счету девять очков. Предстоящий соперник имеет на один балл больше и занимает вторую позицию. До этого футболисты сразились со спортсменами «Легиона», «Кометы» и «Боруссии».
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