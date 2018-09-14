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Члены Молодежной палаты Внуковского поучаствуют в соревновании «Тропа „Боевого братства“»
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Члены Молодежной палаты Внуковского поучаствуют в соревновании «Тропа „Боевого братства“» 

Префектура ТиНАО города Москвы 14 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Члены Молодежной палаты поселения Внуковское примут участие в военно-патриотическом соревновании «Тропа „Боевого братства“», которое состоится 15 сентября.
— Нам предстоит пройти полосу из 30 различных препятствий и потренироваться в сборке оружия. Мероприятие пройдет на природе. Всех желающих угостят блюдами полевой кухни, которая будет работать в течение дня. От нашего поселения поедет команда из пяти человек. Сопровождать их будут члены Молодежной палаты. Администрация выделила нам микроавтобус, поэтому поедем все вместе организованно, — рассказал председатель Молодежной палаты поселения Внуковское Иван Ерохин.
Он отметил, что в военно-патриотическом соревновании «Тропа „Боевого братства“» примет участие более 30 команд из Москвы.
Начало в 10:00.
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