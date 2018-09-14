Члены Молодежной палаты Внуковского поучаствуют в соревновании «Тропа „Боевого братства“»

Фото: архив

Члены Молодежной палаты поселения Внуковское примут участие в военно-патриотическом соревновании «Тропа „Боевого братства“», которое состоится 15 сентября.

— Нам предстоит пройти полосу из 30 различных препятствий и потренироваться в сборке оружия. Мероприятие пройдет на природе. Всех желающих угостят блюдами полевой кухни, которая будет работать в течение дня. От нашего поселения поедет команда из пяти человек. Сопровождать их будут члены Молодежной палаты. Администрация выделила нам микроавтобус, поэтому поедем все вместе организованно, — рассказал председатель Молодежной палаты поселения Внуковское Иван Ерохин

Он отметил, что в военно-патриотическом соревновании «Тропа „Боевого братства“» примет участие более 30 команд из Москвы.

Начало в 10:00.