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Два чиновника футбольной федерации Руанды арестованы за попытку подкупа судьи
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Два чиновника футбольной федерации Руанды арестованы за попытку подкупа судьи 

RT на русском 14 часов назад
Полиция Руанды арестовала двух чиновников национальной футбольной федерации по подозрению в попытке подкупа арбитра встречи квалификации Кубка африканских наций против сборной Кот-д'Ивуара.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на следственные органы страны.
Генеральный секретарь федерации Франсуа Режи Увайезу и комиссар по проведению соревнований Эрик Рухамириза были арестованы после показаний рефери из Намибии Джексон Паваза.
После этого в федерации опровергли информацию Паваза и заявили, что произошедшая ситуация стала результатом недопонимания. Главный судья матча попросил дополнительные $247 на непредвиденные транспортные расходы, а федерация предоставила $1000, так как посчитала, что речь шла о всей бригаде арбитров.
Игра, прошедшая 9 сентября в руандийском Кигали, завершилась победой Кот-д'Ивуара — 2:1.
Ранее бывший вице-президент ФИФА был приговорён к девяти годам лишения свободы.
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