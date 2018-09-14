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Радченко вошел в тренерский штаб «Зенита-2»
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Радченко вошел в тренерский штаб «Зенита-2» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 14 часов назад
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Дмитрий Радченко вошел в тренерский штаб «Зенита-2», информирует официальный сайт сине-бело-голубых. 47-летний специалист будет помогать главному тренеру Владиславу Радимову.
— В «Зените-2» я буду помогать Владиславу Радимову организовывать тренировочный процесс, — сказал Радченко в интервью клубной пресс-службе. — Конечно, акцент будет сделан на работе с атакующей группой игроков. В команде меня встретили очень тепло. Я 8 лет проработал с этими игроками в Академии и знаю всех их очень хорошо. Хочу сделать все возможное, чтобы помочь исправить турнирную ситуацию, в которой сейчас оказался «Зенит-2».
Официально: Дмитрий Радченко вошел в тренерский штаб «Зенита»-2! Подробности: https://t.co/MdkRED4lAh pic.twitter.com/yI5iyTkSQM
— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) 14 сентября 2018 г.
"Зенит-2" занимает 19-е место в ОЛИМП-ФНЛ после 10 туров. Следующий матч петербуржцы проведут с «Ротором» 15 сентября.
Ротор — Зенит-2  Все об ОЛИМП-ФНЛ — здесь
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