Радченко вошел в тренерский штаб «Зенита-2»

— В «Зените-2» я буду помогать Владиславу Радимову организовывать тренировочный процесс, — сказал Радченко в интервью клубной пресс-службе. — Конечно, акцент будет сделан на работе с атакующей группой игроков. В команде меня встретили очень тепло. Я 8 лет проработал с этими игроками в Академии и знаю всех их очень хорошо. Хочу сделать все возможное, чтобы помочь исправить турнирную ситуацию, в которой сейчас оказался «Зенит-2».

Официально: Дмитрий Радченко вошел в тренерский штаб «Зенита»-2! Подробности: https://t.co/MdkRED4lAh pic.twitter.com/yI5iyTkSQM

— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) 14 сентября 2018 г.

"Зенит-2" занимает 19-е место в ОЛИМП-ФНЛ после 10 туров. Следующий матч петербуржцы проведут с «Ротором» 15 сентября.

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