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Семейный турнир по настольному теннису организуют для жителей Басманного района
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Семейный турнир по настольному теннису организуют для жителей Басманного района 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 14 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники спортивного детского клуба «Покровка» проведут 28 сентября для всех желающих турнир по настольному теннису.
Как рассказали в пресс-службе учреждения, мероприятие в первую очередь организуют для семей района.
— Мы хотим, чтобы в этот день папы, мамы и их дети смогли отлично провести время за активной игрой. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется, всю необходимую экипировку мы предоставим на месте. Однако будет хорошо, если участники принесут и свой инвентарь, — проинформировали в пресс-службе клуба.
Гостей ждут к 16:00 по адресу: Лялин переулок, дом 8, строение 1.
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