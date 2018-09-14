Семейный турнир по настольному теннису организуют для жителей Басманного района

Сотрудники спортивного детского клуба «Покровка» проведут 28 сентября для всех желающих турнир по настольному теннису.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, мероприятие в первую очередь организуют для семей района.

— Мы хотим, чтобы в этот день папы, мамы и их дети смогли отлично провести время за активной игрой. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется, всю необходимую экипировку мы предоставим на месте. Однако будет хорошо, если участники принесут и свой инвентарь, — проинформировали в пресс-службе клуба.

Гостей ждут к 16:00 по адресу: Лялин переулок, дом 8, строение 1.