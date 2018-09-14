Жевнов вошел в тренерский штаб «Зенита» 

Экс-голкипер санкт-петербургского "Зенита" Юрий Жевнов вошел в тренерский штаб сине-бело-голубых, став помощником Михаила Бирюкова, сообщает Sport24 со ссылкой на официальный сайт клуба.
Жевнов выступал за «Зенит» с 2010 по 2014 год, проведя за петербуржцев 27 матчей, в которых пропустил 22 гола, став двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
После ухода из «Зенита» Жевнов играл за «Торпедо» и «Урал». В 2017 году он начал работать тренером в Академии Белорусской федерации футбола, в сентябре того же года вошел в тренерский штаб национальной команды.
Ранее экс-полузащитник «Зенита» и "Рубина" перешел в «Химки».