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Жевнов вошел в тренерский штаб «Зенита»
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Жевнов вошел в тренерский штаб «Зенита» 

Газета.Ru + ещё 10 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Экс-голкипер санкт-петербургского "Зенита" Юрий Жевнов вошел в тренерский штаб сине-бело-голубых, став помощником Михаила Бирюкова, сообщает Sport24 со ссылкой на официальный сайт клуба.
Жевнов выступал за «Зенит» с 2010 по 2014 год, проведя за петербуржцев 27 матчей, в которых пропустил 22 гола, став двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
После ухода из «Зенита» Жевнов играл за «Торпедо» и «Урал». В 2017 году он начал работать тренером в Академии Белорусской федерации футбола, в сентябре того же года вошел в тренерский штаб национальной команды.
Ранее экс-полузащитник «Зенита» и "Рубина" перешел в «Химки».
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