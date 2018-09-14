Феттель: Не могу сказать, что полностью доволен машиной

Себастьян Феттель показал только девятое время во второй тренировке в Сингапуре — на быстром круге он задел стену, свернул в боксы и больше не выезжал…

Вопрос: Себастьян, что можете сказать о том моменте, когда задели стену?

Себастьян Феттель: Это было не просто легкое касание. Я вернулся в боксы и в целях предосторожности мы решили больше не выезжать. Конечно, из-за этого было потеряно время, но у меня неплохие ощущения от машины, я хорошо знаю эту трассу. В субботу важно найти правильный баланс, чтобы машина стала лучше, чем сегодня вечером, но завтра всё должно быть в порядке.

Вопрос: Насколько важно, что Кими Райкконен показал лучшее время дня и без проблем провел тренировку?

Себастьян Феттель: Очень важно, что у него все прошло гладко. Благодаря этому и тому факту, что к этой стадии сезона мы хорошо знаем машину, моя потеря времени не станет критической. Конечно, мне бы хотелось больше поработать на трассе, но иногда такое случается.

Вопрос: Вас устраивают настройки машины?

Себастьян Феттель: В первой тренировке все было в порядке, но во второй мы кое-что скорректировали и это не сработало. Пришлось вернуться к базовым настройкам, но это обычная ситуация. Не могу сказать, что полностью доволен машиной.

Вопрос: В прошлом у Mercedes были проблемы на этой трассе. Полагаете, в этот уик-энд ваше преимущество сохранится?

Себастьян Феттель: Я считаю, что у нас ждет очень плотная борьба. Не стоит делать выводы по результатам пятничных тренировок. На этой трассе сильно мешает трафик, поэтому сложно судить о скорости. В гонке ключевое значение будет иметь износ шин, да и гонщики Red Bull выглядели очень быстрыми, особенно на длинной серии кругов, так что посмотрим.