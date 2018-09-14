Бенитес считает, что Шелви должен вызываться в сборную Англии

Наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес ответил на вопрос, способен ли полузащитник «сорок» Джонджо Шелви выступать за сборную Англии.

"На мой взгляд — да, конечно. У него хороший уровень, видение поля, он умеет делать такие передачи, которые нравятся нападающим. Я не вижу много таких игроков, как Джонджо. [Гарет] Саутгейт — тренер сборной, он решает. Я работаю в «Ньюкасле», и я рад, что Шелви — мой игрок", — цитирует Бенитеса Sky Sports.

В активе 26-летнего Шелви всего 6 матчей за первую сборную Англии, последняя из которых состоялась в 2015 году еще при Рое Ходжсоне.