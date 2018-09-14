Открытые соревнования по ГТО пройдут на Ленинградке

Открытые соревнования общества «Динамо» по видам испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» пройдут 15 сентября в спортивном комплексе «Динамо» на Водном стадионе.

«В рамках состязаний спортсмены сдадут нормы ГТО, примут участие в открытых лично-командных соревнованиях по комплексу ГТО среди девушек и юношей, а также в комбинированной эстафете», — сообщается на сайте комплекса.

Начало регистрации участников — в 9.00.

Напомним, адрес СК «Динамо» на Водном стадионе: Ленинградское шоссе, дом 39, строение 53. (мю)