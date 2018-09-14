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Открытые соревнования по ГТО пройдут на Ленинградке
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Открытые соревнования по ГТО пройдут на Ленинградке 

Управа района Войковский 14 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Открытые соревнования общества «Динамо» по видам испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» пройдут 15 сентября в спортивном комплексе «Динамо» на Водном стадионе.
«В рамках состязаний спортсмены сдадут нормы ГТО, примут участие в открытых лично-командных соревнованиях по комплексу ГТО среди девушек и юношей, а также в комбинированной эстафете», — сообщается на сайте комплекса.
Начало регистрации участников — в 9.00.
Напомним, адрес СК «Динамо» на Водном стадионе: Ленинградское шоссе, дом 39, строение 53. (мю)
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