Корейская художница рисует портреты киберспортсменов. Особенно она любит Джеракса

Playful Haru выкладывает в Instagram портреты киберспортсменов, выполненные карандашом. Девушка болеет за Newbee, но игроков этой команды она изобразила лишь дважды, а Ессе JerAx Вайникка удостоился трех рисунков.

Второй киберспортивный портрет на странице в Instagram девушка посвятила Роману RAMZES666 Кушнареву.

Playful Haru взялась за нового чемпиона The International 2018 еще осенью прошлого года, а значит количество трофеев для нее не показатель.

Перед тем, как взяться за этот портрет, Playful Haru явно посетила личный сайт JerAx.

Еще за несколько месяцев до TI8 Playful Haru поверила, что Аегис достанется Newbee. Хорошо, что портреты JerAx она подготовила заранее.

Playful Haru также опубликовала портреты Ли Forev Санг Дона и трех игроков Team Liquid — Амера Miracle— аль-Баркави, Маруна GH Мерхея и Лассе MATUMBAMAN Урпалайнена. На ее странице в Instagram также можно найти рисунки с популярными артистами и скетчи с персонажами из игр.