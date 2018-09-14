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«Сибирь» трижды вела в счете, но потерпела шестое поражение подряд
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«Сибирь» трижды вела в счете, но потерпела шестое поражение подряд 

Спорт-Экспресс 14 часов назад
«Сибирь» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступила «Нефтехимику» (3:4). Хозяева трижды вели в счете, это поражение стало для них шестым подряд на старте нового сезона.
Финский нападающий гостей Юусо Пуустинен стал автором первого хета-трика в сезоне.
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)
Голы: Демидов — 1, 11:29 — 1:0. Пуустинен — 3 (бол., Руохомаа), 35:52 — 1:1. Демидов — 2, 43:27 — 2:1. Пуустинен — 4, 43:56 — 2:2. Михайлов — 3 (бол., Пиганович), 51:34 — 3:2. Пуустинен — 5, 55:50 — 3:3. Шарипзянов — 2 (бол.), 58:22 — 3:4.
Вратари: Красиков (58:45) — Ежов.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 24 (8+7+9) — 41 (6+20+15).
Судьи: Гамалей, Цыплаков.
14 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
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