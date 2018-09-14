«Сибирь» трижды вела в счете, но потерпела шестое поражение подряд

«Сибирь» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступила «Нефтехимику» (3:4). Хозяева трижды вели в счете, это поражение стало для них шестым подряд на старте нового сезона.

Финский нападающий гостей Юусо Пуустинен стал автором первого хета-трика в сезоне.

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)

Голы: Демидов — 1, 11:29 — 1:0. Пуустинен — 3 (бол., Руохомаа), 35:52 — 1:1. Демидов — 2, 43:27 — 2:1. Пуустинен — 4, 43:56 — 2:2. Михайлов — 3 (бол., Пиганович), 51:34 — 3:2. Пуустинен — 5, 55:50 — 3:3. Шарипзянов — 2 (бол.), 58:22 — 3:4.

Вратари: Красиков (58:45) — Ежов.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 24 (8+7+9) — 41 (6+20+15).

Судьи: Гамалей, Цыплаков.

14 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».