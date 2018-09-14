«Только вперед»: Анатолий Карибов выступил перед участниками форума «Каспий 2018»

«Только вперед»: Анатолий Карибов выступил перед участниками форума «Каспий 2018»Первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов посетил трехдневный молодежный форум «Каспий 2018», который начался сегодня в санатории «Каспий».

Выступая перед молодежью и волонтерами Карибов поблагодарил их за работу и преданность любимому делу.

«Проходя по площадкам форума вижу слово «волонтер» практически везде. Еще 10 лет назад это слово казалось простым, но со временем это движение настолько укоренилось, движение стало настолько массовым. Здесь, в Дагестане, в молодежной среде я назову три события в хронологическом порядке.

В 2003 году в Дербенте волонтеры приняли такое активное участие, тогда были вовлечены наши многие друзья из других регионов России, из городов и районов Дагестана. Такую же слаженную работу волонтеры повторили на 2000-летии Дербента.

Бессмертный полк был также на плечах волонтеров, этих парней и девушек, и конечно же прошедший в этом году Чемпионат Европы по спортивной борьбе.

На плечах волонтеров была львиная нагрузка и они сделали все, чтобы этот чемпионат прошел на европейском уровне, было около трех тысяч гостей, очень много иностранцев, но не было ни одной жалобы на проведение чемпионата, благодаря нашим волонтёрам. Волонтеры работали и здесь, на санатории Каспий.

Выражаю огромную благодарность вам всем за участие в этих выдающихся для республики мероприятиях, которые принесли золото в копилку нашей сборной, еще раз показали, что Дербент — город туризма, что в Дербенте живут мирные, доброжелательные люди и что здесь работают дагестанские и российские волонтеры.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать всех вас, кто приехал к нам в гости сюда. Мы рады взаимодействию, мы открытая республика, мы граничим с пятью странами, это южный форпост России. Мы хотим дружить и общаться с вами. Это большая команда, которая работает на Россию, на те задачи, которые поставил перед нами наш лидер — Владимир Путин

Я вам все желаю успеха, целеустремлённости, меня попросили написать на этом большом стенде два слова «Только вперед»», — говорит Карибов.