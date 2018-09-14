«Владелец был алкоголиком и бил игроков». Канадский вратарь жестко наехал на бывший клуб

28-летний голкипер Мэтт Хэкетт почти всю свою карьеру провел в Северной Америке, поиграв не только в OHL и AHL, но и в сильнейшей лиге мира. В активе канадца 26 матчей в составе «Баффало» и «Миннесоты».

Но к 27 годам у Хэкетта не нашлось на руках предложений по эту сторону океана. Был лишь один выход из неприятного положения: Мэтт впервые отправился в Европу, в словацкий клуб «Детва». Вряд ли бы он туда поехал, если бы знал все об этой команде.

Недавно спортсмен раскрыл некоторые подробности своего пребывания в клубе:

— Люди в этом мире иногда смеются надо мной… Я не из тех людей, которые будут клеветать, но иногда есть о чем поговорить. В прошлом сезоне я играл в Словакии, в клубе «Детва». Этот клуб не выплачивал мне зарплату за последние два месяца, и каждый месяц мне приходилось спорить с владельцем, чтобы получить свои деньги. Владелец был алкоголиком, который относился ко всей команде как к мусору, несколько раз он даже бил игроков. В Канаде его посадили бы в тюрьму. Но не в Словакии. Мне звонили из других клубов, и каждый из них говорил мне, что он обеспокоен моим характером. Я им задавал вопросы, узнал, что владелец клуба рассказывал обо мне плохие вещи по всей Словакии. Теперь владелец звонит мне и говорит, как сильно он хочет, чтобы я вернулся, — цитирует игрока presilovka.sk.

Реакция клуба последовала незамедлительно. На официальном сайте «Детвы» от имени владельца Роберта Юптака был опубликован ответ:

— За услуги, оказанные Хэкеттом нашему клубу, мы заплатили все, о чем договаривались. После расторжения контракта все обязательства перед ним были выполнены. Во время работы в команде он даже получал бонусы, выходящие за рамки договорных условий! Я не понимаю, почему он так высказывается в адрес клуба. В последние дни он несколько раз связывался с некоторыми игроками и руководством клуба через своего агента и выражал желание вернуться.

Я не хотел навредить его будущей карьере. Мы пытались создать лучшие условия для его хоккейной и личной жизни. Вот почему я считаю его поведение крайне неуместным и непрофессиональным! Мы благодарим его за все, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему всего хорошего.

На данный момент игрок по-прежнему находится без контракта.