Пуустинен: проблемы финнов в «Сибири» комментировать не могу

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Юусо Пустинен прокомментировал выездную победу над новосибирской «Сибирью» (4:3).

«Считаю, что «Нефтехимик» провёл хороший, очень боевой матч. «Сибирь» проиграла первые пять матчей, мы знали об этом, и готовились к тому, что хозяева будут играть с особым настроем. Новосибирцы действительно играли с большим желанием и отдачей, было очень непросто. Мы смогли сделать «возвращение» в третьем периоде, и я очень рад за наших парней, будем продолжать в том же духе.

Не знал, что мой хет-трик стал первым во всей лиге в нынешнем сезоне. Хет-трики мне доводилось иногда оформлять и раньше, но не очень часто. Без сомнения, это заслуга всего звена, наша тройка с Руохомаа и Няттиненом просто отличная, мы много играли вместе. Сегодня мы действовали как единый кулак, все вместе боролись, и именно это позволило нам набрать очки. Для меня опыт игры в КХЛ — это новые ощущения, но мне нравится. Тренерский штаб здорово подсказывает, в финском звене мне комфортно играть. С каждым днём я узнаю больше о новой для себя культуре, это весело. Мой личный стиль игры могу оценить как «двустороннюю» игру, но я, всё-таки, больше нацелен на ворота. Руохомаа — наш центр, он раздаёт передачи, а я стараюсь завершать атаки.

Знаю, что финские игроки «Сибири» плохо начали сезон, но я не могу это комментировать. Я не следил за их матчами, поэтому не вправе что-то говорить.

В прошлом году мне удалось выиграть хоккейную Лигу чемпионов в составе «Ювяскюля». Могу сказать, что это хороший турнир, там интересные матчи, есть очень сильные команды. Лига чемпионов помогает поднять свой уровень и сыграть с хорошим, сильным соперником.