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Пуустинен: проблемы финнов в «Сибири» комментировать не могу
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Пуустинен: проблемы финнов в «Сибири» комментировать не могу 

Чемпионат.com + ещё 4 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Юусо Пустинен прокомментировал выездную победу над новосибирской «Сибирью» (4:3).
«Считаю, что «Нефтехимик» провёл хороший, очень боевой матч. «Сибирь» проиграла первые пять матчей, мы знали об этом, и готовились к тому, что хозяева будут играть с особым настроем. Новосибирцы действительно играли с большим желанием и отдачей, было очень непросто. Мы смогли сделать «возвращение» в третьем периоде, и я очень рад за наших парней, будем продолжать в том же духе.
Не знал, что мой хет-трик стал первым во всей лиге в нынешнем сезоне. Хет-трики мне доводилось иногда оформлять и раньше, но не очень часто. Без сомнения, это заслуга всего звена, наша тройка с Руохомаа и Няттиненом просто отличная, мы много играли вместе. Сегодня мы действовали как единый кулак, все вместе боролись, и именно это позволило нам набрать очки. Для меня опыт игры в КХЛ — это новые ощущения, но мне нравится. Тренерский штаб здорово подсказывает, в финском звене мне комфортно играть. С каждым днём я узнаю больше о новой для себя культуре, это весело. Мой личный стиль игры могу оценить как «двустороннюю» игру, но я, всё-таки, больше нацелен на ворота. Руохомаа — наш центр, он раздаёт передачи, а я стараюсь завершать атаки.
Знаю, что финские игроки «Сибири» плохо начали сезон, но я не могу это комментировать. Я не следил за их матчами, поэтому не вправе что-то говорить.
В прошлом году мне удалось выиграть хоккейную Лигу чемпионов в составе «Ювяскюля». Могу сказать, что это хороший турнир, там интересные матчи, есть очень сильные команды. Лига чемпионов помогает поднять свой уровень и сыграть с хорошим, сильным соперником.
Работа вместе с Назаровым? Он даёт много хороших советов. А эмоции и страсть — это неплохо, с этим проблем нет», — сказал Пуустинен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
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