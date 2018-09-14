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Тренер вратарей «Рубина»: «У нас, пожалуй, лишь Акинфеев может принять неудобный пас и начать атаку»
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Тренер вратарей «Рубина»: «У нас, пожалуй, лишь Акинфеев может принять неудобный пас и начать атаку» 

SPORT24.ru 14 часов назад
Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов рассказал о проблеме игры ногами у российских голкиперов и привел в пример Давида де Хеа из «Манчестер Юнайтед».
«Удалось как-то встретиться и поговорить с Франсом Хуком (тренер вратарей в «Аяксе», «Барселоне», «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии), который говорил про Давида де Хеа: «Он лучше всех моих вратарей. Даже лучше ван дер Сара. Он ногами лучше всех играет и скоро будет первым в мире». Это было в декабре 2014-го и потом так и получилось. Ему дают неудобный пас, и он с обработки легко даёт передачу вперёд, которая потом чуть к голу не привела. Мы с ребятами пробовали — мы не можем такой пас сделать!
Кто в России может? Если кто-то и может, то, наверное, только Акинфеев. Но это долго тренировать надо. К неудобной передаче нужно правильно подойти, подработать и правильно по мячу попасть, начать атаку. Можно просто вынести пас в аут и всё, но мы же говорим, что уровень должен быть европейским.
На первых таких тренировках в «Ростове» у нас вообще ничего не получалось и много времени на это ушло. Но когда стало получаться, ребята сами удовольствие начали получать. Мы собирали очень много видеоматериалов, когда вратарям приходится играть ногами и сделали исходя из этого упражнения», — приводит слова Кафанова «Бизнес Online».
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