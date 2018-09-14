Илья Ковальчук: «Не хочется выглядеть неудачником»

Когда Илья Ковальчук в прошлый раз выступал в НХЛ, на его пути к Кубку Стэнли встали «Лос-Анджелес Кингз». Спустя шесть лет после поражения в финале Илья возвращается за океан в качестве игрока тех самых «королей» и, конечно, с надеждой на корону. Кубок Стэнли — единственный, еще не покорившийся ему в хоккейном мире трофей. Очередной — 102-й — сезон в Национальной хоккейной лиге стартует 3 октября.

Возвращаясь в НХЛ, вы выбирали в первую очередь команду или контракт? Что было важнее: перспективы или условия?

Финансовую сторону никто не отменял, в конце концов надо думать о семье, а у меня она большая, но я решил в ближайшие 3–4 года сделать ставку на Кубок [Стэнли]. Не сделав это сейчас, потом всю жизнь буду жалеть. Команду я выбирал ту, в которой смогу быть более продуктивным.

Кубок Стэнли откроет вам двери в «Тройной золотой клуб», куда попадают те, кто за карьеру стал чемпионом мира, Олимпиады и НХЛ. Это дает дополнительную мотивацию?

Не хочу даже загадывать. Пока есть возможность, силы и желание ставить перед собой самые сложные задачи — надо давать себе шанс. В хоккее, как в любом командном виде спорта, еще и не хочется выглядеть неудачником на фоне остальных, потому задача сейчас — приехать в тренировочный лагерь в оптимальной форме. А выигрывать всегда приятно, не важно — хоть в шашки, хоть в волейбол на пляже.

«Сосредоточиться» — на НХЛ? И никакой больше сборной?

Для меня игры за сборную — это честь, и я всегда с огромным желанием приезжаю в национальную команду. Другое дело, что чемпионат мира проходит в то время, когда в НХЛ идут игры плей-офф. Но если буду свободен и нужен сборной, я, конечно, приеду.

Не боитесь, что на следующей Олимпиаде повторится ситуация этого года, когда НХЛ просто не отпустила своих хоккеистов на Игры?

Нет. Хотя официальную информацию пока никто не озвучивал, думаю, в ближайшие 2–3 года этот вопрос будет решен. Это полный абсурд, когда ребятам запрещают ехать выступать за свои сборные в интересах владельцев клубов и Лиги. Спортсмен должен решать сам. Все ребята, оставшиеся без Олимпиады, высказались так же — канадцы, шведы, чехи, финны… Опять же, болельщики, которые приезжают на Олимпиаду, хотят видеть лучших атлетов со всего мира, хотят видеть зрелище. Надеюсь, в этот раз все же победит спорт, а не бизнес.

А что победило в вашем личном случае, когда в прошлый раз, уезжая из Америки, вы разорвали контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» на $102 млн?

Желание играть на Олимпиаде в Сочи, к которой было проще готовиться в России, и тот факт, что мне очень понравилось в Санкт-Петербургском СКА, где я поиграл во время локаута. Я все взвесил и решил, что мне так будет лучше. Так в итоге и получилось. В России всегда спорт развернут в сторону сборной, потому что здесь он скорее социальный проект, а в НХЛ главное — заработки владельцев команд и Лиги.

Любой переезд через океан для человека с четырьмя детьми — это сплошные бытовые проблемы: новые школы, секции — по сути, новая жизнь. Вам легко это дается?

У меня Николь (жена — Forbes Life) за все эти переезды отвечает. Она хороший организатор и уже нашла и школы для детей, и дом в Лос-Анджелесе. 28 августа они полетят туда, а я присоединюсь к ним 9 сентября.

Вы пока играли в НХЛ, всегда проходили подготовку к сезону в России, а когда выступали в КХЛ, наоборот, набирали форму в Майами, где у вас квартира. Означает ли ваш переход, что теперь вас снова будут готовить русские тренеры?

Так удобнее, потому что, если я большую часть года провожу там, то в отпуске мне хочется в Россию, а если я весь год играю здесь — отдыхать, наоборот, еду туда. Мы сейчас готовимся вместе с Женей Малкиным и Сашей Радуловым. Работаем как с русскими тренерами, так и с иностранцами. Вот к Малкину прилетел тренер из Питтсбурга, всех нас тренирует. Катаемся в «Морозово», бегаем в манеже ЦСКА и в Серебряном бору. Там же у нас еще припрятаны блины от штанги, гири, камни — эти раритеты годами помогали мне там тренироваться.

Там недалеко от нас живут Андрей Кириленко Олег Твердовский , не говоря уже о знакомых, не связанных со спортом. Скучать не придется. Хотя с расписанием НХЛ, где игры через день, не успеваешь думать о соседях. Разве что на выходных можно выбраться поиграть в теннис, футбол или гольф. Активный отдых мне намного понятнее, да и дети просто лежать не дают. В тот же теннис могу и с ними поиграть — оба сына занимались.

Но теперь один из них занимается футболом, второй — хоккеем. Вы сильно вмешиваетесь в тренировочный процесс?

Заставить ребенка тренироваться невозможно, но можно создать ему условия, в которых ему самому захочется тренироваться. Это я и стараюсь сделать. В этом вообще заключается задача родителей — просто потратить немного времени и заняться детьми. Чаще всего бывает так, что нам или лень, или нет времени, но на самом деле это все отговорки. Мое главное вдохновение — семья. Когда мы рядом, мы черпаем энергию друг у друга. Бывает, что устал и нет сил куда-то с ними идти, но знаю, что после совместного досуга я почувствую себя куда более отдохнувшим, полным энергии и с желанием двигаться дальше. Так что встаю и иду.

Кстати, о досуге. Этим летом вас неоднократно замечали на трибунах чемпионата мира по футболу. Много матчей удалось посетить?

Я был на трех: Россия — Испания, Англия — Колумбия и Россия — Хорватия в Сочи, куда мы с ребятами (теми же Женей Малкиным и Сашей Радуловым) полетели вместе. Конечно, чемпионат получился сумасшедший! И все мои знакомые, которые были на нескольких мундиалях (футболисты, журналисты, эксперты), говорят, что это лучший чемпионат за все время. Хочется пожать руку всем причастным к организации и, конечно, нашим футболистам — усилия и труд всегда вознаграждаются. Они подарили нам праздник, надежду, вернули веру в футбол. Сейчас, думаю, огромное количество пацанов пойдут заниматься.

Какая игра вам понравилась больше всего?

Матч с хорватами был очень зрелищный. Конечно, аппетит приходит во время игры и думаешь уже, что, пройди мы дальше, могли бы обыграть англичан, которые ничего сверхъестественного не показали, а значит, выйти в финал. Был шанс, но теперь это уже история. Теперь от сборной будут ждать совсем иных результатов, чем просто выход из группы. Так что это тоже определенный вызов для ребят, которые будут приезжать в команду.

Вы часто угадываете результаты матчей?

На этом чемпионате был случай. Мы с друзьями смотрели игру Япония — Бельгия, и многие из них сделали ставки на то, что бельгийцы победят, а тут к 53-й минуте счет уже 2:0 в пользу японцев, но я был уверен, что их ставки сработают, и сказал, мол, не переживайте, Бельгия победит. Так все и вышло. Итоговый счет — 3:2.

К слову, о ставках. В этом сезоне вы предстаете в неожиданном амплуа, стали послом букмекерской компании «Лига ставок» . С чего все началось?

Эта компания участвует во многих проектах, связанных с хоккеем в нашей стране. «Лига ставок», например — один из главных партнеров Федерации хоккея России. На Олимпиаде в Корее компания организовала масштабный проект для всех болельщиков — Дом спорта. Это была очень патриотичная история для каждого из нас. Так что с лигой у меня давние отношения.

А сами вы делаете ставки?