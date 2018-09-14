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Прогноз на матч Арсенал — Крылья Советов: битва за шесть очков
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Прогноз на матч Арсенал — Крылья Советов: битва за шесть очков 

Евро-футбол.Ру 13 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Субботнюю часть седьмого тура чемпионата России закроют «Арсенал» и «Крылья Советов». Команды соседствуют во второй половине турнирной таблицы Премьер-лиги, а потому эту встречу в каком-то смысле можно назвать битвой за шесть очков. Ведь не исключено, что какой-то из сторон эти очки помогут на финише сезона. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущее противостояние.
Арсенал
"Арсенал" в шести стартовых турах чемпионата сумел одержать только одну победу и набрать пять очков. Не самый лучший показатель для команды, стремящейся избежать весной неприятной борьбы за сохранение прописки в Премьер-лиге. Команде Олега Кононова нужно набирать обороты, ведь в трёх последних матчах «канониры» не только не побеждали, а даже не забивали. Исправиться тульские футболисты постараются в субботней игре с «Крыльями Советов».
Крылья Советов
"Крылья Советов" находятся в лучшем положении — в шести играх самарцы разжились семью зачётными баллами. Тем не менее, команда Андрея Тихонова находится во второй половине турнирной таблицы Премьер-лиги рядом с зоной вылета. Словом, «крылышкам» тоже нужно прибавлять, иначе в конце сезона придётся сражаться за выживание. В Тулу подопечные Тихонова отправляются с одной целью — победить.
Где смотреть матч
Игру на стадионе «Арсенал», которая стартует в 19:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Премьер». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Статистика личных встреч
"Арсенал" — «Крылья Советов»: +1=1-1. Разница мячей: 3-4.
"Арсенал" и «Крылья Советов» провели между собой три матча, причём завершались они по-разному. В позапрошлом сезоне «канониры» выиграли дома (2:0), а игра Самаре завершилась ничьей (1:1). До этого команды пересекались в сезоне 2000/01 в Кубок России, и «крылышки» взяли верх — 3:0.
Интересные факты
— «Арсенал» проиграл только один домашний матч Премьер-лиги из 9 последних (5 побед, 3 ничьи).
— «Крылья Советов» выиграли 3 из 4 последних гостевых игр чемпионата (одно поражение).
— В 5 из 6 игр «Крыльев Советов» в новом чемпионате проходила ставка «Тотал меньше 2,5».
Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»
"Арсенал" и «Крылья Советов» можно считать прямыми конкурентами, а их очных матч — битвой за шесть очков. В таких вот битвах в рамках чемпионата России зачастую борьбы бывает больше, чем футбола. Игры «крылышек» редко получаются результативными, отсюда и ставка на небольшое количество голов: «Тотал меньше 2,5» с коэффициентом 1.52.
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