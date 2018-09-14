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Радченко вошел в тренерский штаб «Зенита-2»
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Радченко вошел в тренерский штаб «Зенита-2» 

Советский спорт + ещё 2 12 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Как сообщает официальный сайт «Зенита», 47-летний специалист вошел в тренерский штаб Владислава Радимова в «Зените-2».
— В «Зените-2» я буду помогать Владиславу Радимову организовывать тренировочный процесс. Конечно, акцент будет сделан на работе с атакующей группой игроков. В команде меня встретили очень тепло. Я 8 лет проработал с этими игроками в Академии и знаю всех их очень хорошо. Хочу сделать все возможное, чтобы помочь исправить турнирную ситуацию, в которой сейчас оказался «Зенит-2», — приводит слова Радченко пресс-служба клуба.
Профессиональную карьеру начинал в ленинградском «Динамо», из которого в 1989 году перешел в «Зенит», в составе которого провел 33 матча и забил 6 мячй. С 1999-го по 2002-й играл за московский «Спартак», испанские «Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано», «Мериду», «Компостелу», японский «Джубило Ивата» и хорватский «Хайдук». В 2004-м году завершил карьеру в испанском клубе «Бергантиньос».
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