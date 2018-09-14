Радченко вошел в тренерский штаб «Зенита-2»

— В «Зените-2» я буду помогать Владиславу Радимову организовывать тренировочный процесс. Конечно, акцент будет сделан на работе с атакующей группой игроков. В команде меня встретили очень тепло. Я 8 лет проработал с этими игроками в Академии и знаю всех их очень хорошо. Хочу сделать все возможное, чтобы помочь исправить турнирную ситуацию, в которой сейчас оказался «Зенит-2», — приводит слова Радченко пресс-служба клуба.