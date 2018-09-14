Изола: Чтобы пройти в финал, нужно использовать HyperSoft

После пятничных тренировок на сингапурской трассе руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола поделился информацией о поведении резины и возможных вариантах тактики.

Марио Изола: «Здесь у нас интересная комбинация составов — Soft, UltraSoft и HyperSoft. Такое сочетание используется впервые, и мы ожидали довольно существенную разницу в скорости между шинами разных составов. На трассе 23 поворота, и понятно, что важно добиться эффективного сцепления с асфальтом.

Во время первой сессии состояние трассы очень быстро менялось, что мешало в полной мере раскрыть потенциал резины. Как мы видели, разные команды по-разному строили работу на первой тренировке. В Mercedes использовали Soft и UltraSoft, в Ferrari — только HyperSoft, вероятно, подбирая оптимальные настройки именно для этого состава. Но тогда условия на трассе существенно отличались от тех, что были во второй сессии, когда они стали намного стабильнее и в плане температуры асфальта, и в плане его состояния.

Разница между UltraSoft и HyperSoft была в пределах 1,6 секунды, тогда как разница между Soft и UltraSoft оказалась меньше, чем мы ожидали — порядка 0,8 секунды. Шины составов Soft и UltraSoft работали вполне стабильно, признаков пузырения мы не видели вообще. Резина HyperSoft немного гранулировалась — речь в основном о передней правой шине, что не удивительно, ведь это очень мягкий состав, легко подверженный гранулированию.

Если говорить о термической деградации, то она больше проявляется на задних шинах, работающих с большими нагрузками при разгонах на выходе из многочисленных поворотов. В случае с HyperSoft деградация была наиболее заметной, превышая 0,1 секунды на круге, тогда как два других состава работали довольно стабильно.

Вывод такой: если в квалификации вы попытаетесь добраться до третьей сессии, используя только Soft и UltraSoft, то сильно рискуете, поскольку HyperSoft намного быстрее. Вероятно, все, кто претендует на выход в финал, будут вынуждены использовать этот состав, а это значит, что им придётся стартовать в гонке на шинах HyperSoft.

В таком случае наиболее быстрый способ добраться до финиша — тактика двух пит-стопов: два комплекта HyperSoft и один — Ultra, который будет использоваться на втором отрезке дистанции.

Если кто-то их тех, кто стартует за пределами первой десятки, начнёт гонку на шинах UltraSoft, то он может попробовать проехать гонку с единственным пит-стопом, используя во второй части гонки комплект Soft, у которого очень небольшой износ. Но расчёты говорят, что это не самый быстрый вариант.

Также есть интересный вариант тактики с тремя пит-стопами: три комплекта HyperSoft и один — UltraSoft. Это значит, что отрезки на самых мягких шинах должны быть короче, но вы сможете ехать быстрее. Впрочем, не думаю, что кто-то воспользуется такой тактикой, ведь если после очередного пит-стопа вы попадёте в трафик, то растеряете всё преимущество.

Асфальт здесь не такой гладкий, как в Монако и на других городских трассах, абразивность его несколько выше, следовательно, сцепление шин с поверхностью трассы в Сингапуре лучше».