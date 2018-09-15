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Изола: Износ уравновесит скорость шин HyperSoft
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Изола: Износ уравновесит скорость шин HyperSoft 

F1News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Из-за большого числа поворотов разница в скорости в Сингапуре между составами оказалась очень высокой, так что попытки Ferrari пройти в финал квалификации с шинами UltraSoft провалились. Таким образом, всей первой десятке придётся стартовать на HyperSoft, что обещает любопытную тактическую борьбу, ведь большую дистанцию этот состав не выдержит…
Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения Pirelli: «Квалификация продемонстрировала интригующую смесь стратегических вариантов, ставших следствием нашего решения привезти в Сингапур шины HyperSoft. Их беспрецедентная скорость не вызывает сомнений, но её должен уравновесить относительно быстрый износ. Мы увидели несколько различных идей во время квалификации, интересно посмотреть, какая стратегия окажется наилучшей.
Ещё одна переменная заключается в том факте, что Гран При Сингапура — очень длинная и богатая на события гонка, по ходу которой на трассе всегда появлялся автомобиль безопасности. Таким образом, стратегия должна быть достаточно гибкой, чтобы извлечь выгоду из обстоятельств, когда они возникнут. Учитывая почти нулевой износ Soft, потенциально все три состава могут использоваться в гонке».
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