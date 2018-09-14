Прогноз на матч Валенсия — Бетис: получится ли матч на «Месталье» результативным

«Валенсия» — «Бетис». Прогноз на матч 4-го тура испанской Ла Лиги (15.09.2018, 19:30 мск).

Ещё в одном любопытном матче четвёртого тура испанской Примеры «Валенсия» дома сыграет с «Бетисом». Обе команды заявляют о своих еврокубковых амбициях, но начали сезон слабо, и теперь, после двухнедельной паузы в чемпионате, должны навёрстывать упущенное. Фаворитом в этой встрече букмекеры видят левантийцев, оценивая вероятность их выигрыша в 56%.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.76, X — 4.00, П2 — 5.05. ТБ 2,5 — 1.74, ТМ 2,5 — 2.27.

Команда

"Бетис"

"Валенсия"

"Валенсия"

"Валенсия" готовится к старту на групповом этапе Лиги чемпионов после трёхлетнего перерыва — в ближайшую среду «летучие мыши» примут в гости «Ювентус». Но уверенность команды Марселино пока на очень низком уровне — она не выиграла ещё ни одного матча. В первом туре левантийцы дома сыграли вничью с мадридским «Атлетико» (1:1), и этот результат можно назвать положительным. Но затем «Валенсия» проиграла в гостях «Эспаньолу» (0:2), а также довольствовалась лишь ничьей в дерби с «Леванте» (2:2), где команде Марселино пришлось дважды отыгрываться. Могли «летучие мыши» рассчитывать на победу в дерби, играя последние 5 минут в численном большинстве, но дожать соперника так и не удалось.

"Бетис"

"Бетис" начал новый чемпионат сенсационным разгромным поражением всухую дома от «Леванте» (0:3), которое сменила безголевая выездная ничья с «Алавесом» (0:0). В обоих матчах «пепинерос» имели достаточно большое игровое преимущество, но забить ни одного гола так и не смогли. В третьем туре команда Кике Сетьена играла уже более собранно и дисциплинированно, сумев за счёт этого обыграть «Севилью» (1:0). В середине второго тайма «огурцы» получили численное преимущество, но долго не могли подобраться к воротам соперника, и лишь вышедший на замену ветеран Хоакин принёс «Бетису» столь желанную победу.

Под вопросом: Франсис Герреро и Вильям Карвалью.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Посмотреть матч «Валенсия» — «Бетис» можно будет на телеканалах «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия», начиная с 19:25 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи пройдёт на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Валенсия" превосходит «Бетис» по статистике личных встреч: +57=22-31, разница мячей — 195:127. В прошлом сезоне «летучие мыши» дважды обыграли «огурцов», разгромив их 6:3 в Севилье, и 2:0 победив на «Месталье».

Интересные факты

"Валенсия" не выиграла ни одного из трёх матчей нынешнего сезона (+0=2-1, 3:5);

"Валенсия" выиграла лишь 1 домашний матч из последних четырёх в Ла Лиге (+1=2-1, 4:4);

"Валенсия" забивала в 17-ти из последних 18-ти домашних матчей Ла Лиги;

"Валенсия" выиграла у «Бетиса» лишь 1 домашний матч из последних трёх (+1=1-1, 4:3);

"Бетис" выиграл лишь 1 из последних шести матчей Ла Лиги (+1=2-3, 5:10);

"Бетис" имеет 4-матчевую серию поражений в гостевых матчах Ла Лиги, не забивая в трёх из них (+0=2-2, 2:5).