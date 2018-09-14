«Тоттенхэм» vs «Ливерпуль»: лидеры вступают в бой

15 сентября встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Команды уже провели по 4 матча. «Красные» не проиграли ни одного сражения и занимают первое место. «Шпоры» расположились лишь на пятой строчке турнирной таблицы. Получится ли у «Ливерпуля» продолжить победную серию? Его «викторию» букмекерская контора «Олимп» оценивает коэффициентом 2.33. «Красные» за 4 поединка пропустили лишь один гол в свои ворота. То было в битве с «Лестером». Но преимущество все равно оказалось на стороне «Ливерпуля» и они выиграли 2:1. Сейчас это команда, атаке которой могут позавидовать многие клубы. Они яростно сражаются за чемпионство. Для «Тоттенхэма» оказался неудачным всего один поединок — с «Уотфордом». Он завершился 2:1 не в пользу «шпор». Хотя в первых трех битвах они ни разу не уступили противникам. На данный момент у команды 9 очков. Футболисты не смогли отразить 4 мяча, то есть имеются проблемы с защитой. И «Ливерпуль», и «Тоттенхэм» отличаются хорошим нападением. На их счету по 9 забитых. Так что можно предположить, что этот матч порадует голами. В БК «Олимп» на тотал больше 2.5 предлагается коэффициент 1.68. «Виктория» «шпор» оценивается коэффициентом 3.02.