В окружном чемпионате по шашкам поучаствуют спортсмены из Митина

В клубе «Атом» по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2 в воскресенье, 16 сентября, состоится открытый чемпионат Северо-Западного округа столицы по шашкам. К соревнованиям допускаются все желающие из всех районов СЗАО.

— Проведение соревнований по различным видам шашек стало доброй традицией Северо-Западного округа. В течение всего года любители шашек могут принять участие в турнирах по таким видам, как русские шашки (классическая и современная версия), бразильские шашки (современная версия), советские шашки, стоклеточные шашки, — отметили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

Начало соревнований в 15.00. Дополнительная информация по телефону 8 (965) 106-33-26. (ср)