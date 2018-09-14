Проект Run For Life проведёт онлайн-забеги в помощь детям с тяжёлыми заболеваниями

Партнёр Run For Life — благотворительный фонд Константина Хабенского . После первого этапа проекта в августе в фонд перечислили 72 000 рублей.

Участники смогут выбрать дистанцию: 5 км, 10 км или 21 км. Пробежать можно в любом городе в удобное время. Нужно зарегистрироваться, оплатить участие и прислать беговые результаты организаторам. Все финишёры получат эксклюзивную медаль.

На втором этапе проекта также добавятся плавание, велосипед и лыжи.

Зарегистрироваться на забег и узнать подробности можно здесь. Следите за новостями Run For Life в Instagram проекта. Статьи по теме Участники «Абсолют Московского марафона — 2018» смогут поддержать воспитанников детских домов «Атлеты во благо» пробегут «Абсолют Московский марафон» в поддержку детей с синдромом Дауна 5 причин, почему благотворительность — это хорошо Как благотворительность и спорт делают мир лучше

Запись «Проект Run For Life проведёт онлайн-забеги в помощь детям с тяжёлыми заболеваниями» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.