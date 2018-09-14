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«Чемпионат» приглашает читателей на спортивную игру в центре Москвы
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«Чемпионат» приглашает читателей на спортивную игру в центре Москвы 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Чемпионат» совместно с Quiz Time организуют набор команд, для участия во втором дне нашей спортивный викторины в формате паб-квиз. Мы приглашаем всех любителей спорта 19 сентября в московский ресторан Gadget Studio (ул. Тверская 20, стр. 2). Стартовый свисток — ровно в 20:00. Для всех участников установлена специальная цена — 300 руб. Количество мест очень сильно ограниченно. Регистрация уже идёт.
Вопросы будут идентичны игровому пакету на 18 сентября. Поэтому если вы уже регистрировались на игру, которая пройдет во вторник, то на 19 сентября регистрироваться не нужно. В виду большого ажиотажа «Чемпионат» решил сделать дополнительный день, чтобы смогли сыграть все желающие.
Все вопросы викторины на 80% посвящены футболу и еще 20% поделили между собой другие виды. Игра будет интересна не только футбольным болельщикам, но и всем, кто любит решать логические задачи и отвечать на каверзные вопросы. Мы вспомним любимых футболистов, самые захватывающее матчи, проверим ваши знания в истории Лиги чемпионов и футбола в целом.
В новом сезоне у нашей игры новый формат. Все команды играют одновременно. В команде от 3 до 6 человек. Перед началом игры мы раздадим капитанам пульты, с помощью которых они смогут отвечать на вопросы. Теперь важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Все вопросы будут с вариантами ответов. После каждого вопроса мы будем публиковать текущий рейтинг, чтобы вы видели успешность своего выступления или могли рисковать в нужных для успеха ситуациях.
Вот этот раз викторина пройдёт перед матчем Лиги Чемпионов «Виктория» Пльзень (Чехия) — ЦСКА. Матч начнется в 22:00 мск.
У нас множество призов и подарков не только для призёров. Перед участием в игре не забывайте предварительно зарегистрироваться.
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