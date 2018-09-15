Рашид Рахимов: «Не так много спартаковцев играли за сборные, поэтому „Спартак“ имел достаточно времени для подготовки к „Ахмату“

Новый главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» отметил, что перед матчем 7-го тура чемпионата России со "Спартаком" не думает о гостевой победе над красно-белыми в прошлом сезоне.

— «Ахмат» держит в уме гостевую победу на «Открытие Арене» со счетом 3:1 прошлой весной?

— Думаю, не стоит сравнивать тот матч с предстоящим. Тогда в «Спартаке» была совершенно другая ситуация. «Ахмат» выдал прекрасную игру, но надо учитывать негативный фон, сложившийся вокруг красно-белых в тот период времени: они за одну неделю потерпели тяжелые поражения от «Урала» в РПЛ и от «Тосно» в Кубке России.

Сейчас же команды возвращаются после паузы на сборные, не так много спартаковцев попало в составы своих национальных команд, поэтому соперник имел достаточно времени для планомерной подготовки к возобновлению чемпионата России. (Иван Торопцев)

Полностью интервью Рахимова

"Спартак" — «Ахмат»: российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча — в 19.00 (мск)